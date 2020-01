GAGNEZ VOS INVITATIONS POUR "L'IMPRO CHAMPIONS LIGUE" LE 22 JANVIER AU CENTRE CULTUREL DES MINIMES

publié le 16/01/2020 à 10:38

La saison se poursuit avec encore de nombreuses dates en 2020 ! Venez voir les matchs de l'Impro Champions Ligue au Centre Culturel des Minimes jusqu'en mai !

📅 Le 22 janvier : Matchs de Poule C

📅 Le 5 février : Matchs de Poule B

📅 Le 4 mars : Matchs de Poule A

📅 Le 1er avril : Matchs de Poule C

------

📅 Date en cours : Le match des All Stars ✨

------

📅 Le 6 mai : Les demi-finales

📅 Le 20 mai : LA FINALE 🏆

Venez participer à l'Impro Champions Ligue / Match 5 & 6 pour voir s'affronter les ligues d'impro de Toulouse !! 🔥🔥



GAGNEZ VOS INVITATIONS POUR 2 PERSONNES