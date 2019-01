Gagnez vos invitations pour la soirée spéciale CREED II au CGR de Lattes

Crédit : Copyright 2018 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc.

publié le 03/01/2019 à 11:34

Synopsis : La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand match, il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu'il n'y a rien de plus important que les valeurs familiales.

> CREED II - Bande Annonce Officielle 2 (VF) - Michael B. Jordan / Sylvester Stallone

Ne ratez pas la soirée spéciale CREED + CREED 2 au CGR de Lattes ce lundi 7 janvier, Fun Radio Méditerranée vous y invite avec la personne de votre choix ! Pour tenter de gagner vos places, complétez le formulaire en ligne ci-dessous (cliquez sur "Participer"). Les gagnants seront prévenus par e-mail (Vérifiez vos spams).

CGR Lattes - Lundi 7 janvier - Creed 19h40 - Creed II 22h25.