Gagnez vos invitations pour le Mangame Show 2018

publié le 28/08/2018 à 09:59

Fun Radio Côte d'Azur vous invite au Mangame Show Spéciale Youtubeur, les 8 et 9 Septembre à Fréjus !



Pendant 2 jours, venez retrouver tout l’univers manga, geek, cosplayeurs, et web série.



Avec cette année, la présence des stars de Youtube comme Farod, Chelxie… Mais aussi les membres de la « RedBox » : Vod-K, Neoxie et Mastu.



Pour gagner vos places, écoutez Fun Radio Côte d'Azur toute la journée, et envoyez le code entendu pendant le 12h-16h de Flo.



Le Mangame Show, les 8 et 9 septembre base nature de Fréjus avec Fun Radio