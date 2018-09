Gagnez vos invitations pour le spectacle de Camille Lellouche

publié le 23/09/2018 à 17:51

Retrouvez Camille Lellouche, avec son spectacle "Camille en Vrai, mercredi 3 octobre

à 20h, à l'Arsenal de Metz . Ecoutez Alex entre Midi & 16h et repartez avec

vos invitations !



Venez la voir en vrai !

Sa petite taille et ses grands yeux font tout son charme, mais Camille Lellouche est

loin d'être inoffensive. Entre interprétation de personnages et perfomances musicales,

elle vous offre un "one woman show" nouvelle générations.

Moderne et complètement habitée par ses personnages, Camille passe du chant à la

comédie avec une aisance naturelle qui vous donne envie de rentrer dans son unvivers !

