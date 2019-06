GAGNEZ VOS PASS 3 SOIRS POUR L'ELECTROBEACH 2019 AVEC FUN RADIO TOULOUSE

publié le 17/06/2019 à 10:00

Fun Radio Toulouse présente l’Electrobeach music festival ... le plus grand festival Electro de France !

Du 12 au 14 juillet à Port Barcarès !



Aux platines les meilleurs dj de la planète, David Guetta, Afrojack, Eric Prydz, Don Diablo, Sunnery James et Ryan Marciano, Steve Aoki, et plein d’autres !.

Electrobeach Music Festival – du 12 au 14 juillet



Avec Fun Radio Toulouse – Le son dancefloor

MAINSTAGE EMF 2019

EMF 2019

TECHNO STAGE EMF 2019

Line Up Techno Stage EMF 2019

Comment gagner?

Ecoutez Ethan entre midi et 16h sur Fun Radio Toulouse dès que vous repérez le signal du "smash fun"

Soyez les premiers à appeler le 05 61 588 509 et partez pour 3 jours de festival pour 2 personnes

Comment écouter?

Sur la FM:

Toulouse & Castres - 105.9 FM

Pamiers - 97.6 FM

Foix - 98.7 FM

Tarascon/Ariège - 90 FM



Sur l'appli officielle:

Activez la géolocalisation



Sur la player Fun Radio:

Activez la géolocalisation



(Pas de programme local dans le menu radio box adsl)

Augmentez vos chances en nous rejoignant sur les réseaux sociaux FACEBOOK FUN RADIO TOULOUSE

FACEBOOK ETHAN