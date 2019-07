GAGNEZ VOS PLACES POUR AQUAPARC LAURAGAIS

publié le 03/07/2019 à 13:46

AQUAPARC Lauragais vous invite à découvrir sa base de loisirs située sur le Lac de Thésauque sur la commune de Montgeard à 20 minutes de Toulouse.Venez profitez de l'Espace de Jeux Gonflables Aquatiques et de la location de Stand-up Paddles, de Canoes et de Pédalos pour vous rafraîchir en famille ou entre amis cet été.AQUAPARC C'est aussi une zone de baignade aménagée, surveillée et gratuite.La base de loisirs est située aux abords d'un espace naturel préservé et agréable.En plus du site naturel et les différentes activités, retrouvez le "BITTER SWEET" et son Restaurant - Bar à Vins - Cafés (Sur place ou à emporter).





GAGNEZ VOS ENTRÉES POUR 2 PERSONNES