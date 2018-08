Gagnez vos places pour l'HAXO BASS IV !

publié le 24/08/2018 à 16:00

Pour clôturer la saison estivale et dans le cadre du Festival d'Histoire Vivante, la ville et les musées de Belfort organisent une soirée électro dans un lieu hors du commun : la Citadelle de Belfort !



Vous allez vous éclater à l'HAXO BASS, avec des DJ amateurs et professionnels, au cœur d'un événement aux ambiances Electro House, avec un light show à couper le souffle, et retransmission vidéo dans un cadre unique.

Rendez-vous le samedi 1er Septembre dès 20h dans la Cour d'Honneur de la Citadelle de Belfort !



AU PROGRAMME :

Les artistes à retrouver à l'Haxo Bass de Belfort :



SL3AZE :

Originaire de belfort, il commence à l'âge de 16 ans, arborant le renard comme symbole, il oscille entre techno, bass music et expérimentations ambient



HPNZ :

Dj et Producteur Français également originaire de Belfort



ZEROLEX :

Originaire de Besançon, depuis 2011 il s'exerce en tant que DJ et sa fonctionne !



RARE0000 :

Sa passion c'est la musique, il est originaire de Strasbourg et mix depuis plusieurs années déjà !





MINDBLAST :

Mindblast, c'est un crossover électronique entre influences psychédéliques et basses percutantes

Et pendant le Warp Up de l'Haxo Bass, retrouvez le dj Axmos qui était avec nous à Fun Radio Belfort il y a quelques jours pour répondre aux questions de Corentin:



INTERVIEW: AXMOS CHEZ FUN RADIO

Cette année l'entrée est payante, 5 euros par personne, mais heureusement Fun radio Belfort a pensé à vous, et on vous offre vos entrées toute la semaine grâce au Smash Fun!



Comment gagner ?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN soyez les plus rapides à appeler au:

et partez vous éclater à deux pour la soirée Haxo Bass 2018 de Belfort !

Comment écouter ?

De Lure, à Montbéliard, de Belfort à Porrentruy ou à Héricourt, Villersexel ou encore L'Isle-Sur-Le-Doubs, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!



Besoin de + d'infos ?

> Rendez-vous sur la page Facebook de l'évènement de l'Haxo Bass 2018

Possibilité de manger sur place.



HAXO BASS - Salve d'Honneur/4, le 1er Septembre 2018, un événement organisé par la ville et les musées de Belfort, avec Fun Radio, le son Dancefloor !



Nous on a hâte! Et vous?





