Gagnez vos places pour le "Bal du Chat Noir" avec Fun Radio et Ciel en fête

publié le 04/02/2019 à 16:22

Cette année encore, la Radio de votre Carnaval 2019 , c'est Fun Radio Dunkerque !

Pendant toute la durée de la saison Carnavalesque, Fun Radio et le magasin " Ciel en Fête " (143 Faubourg de Cassel 59380 Quaëdypre), vous offrent vos places pour les plus grand bals du carnaval de Dunkerque ! ! !

Cette semaine , écoutez Jayson entre Midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque , dès que vous repérez le signal du Smash Fun, soyez les premiers au 03 28 235 235 et gagnez vos places pour Le Bal du Chat Noir , ce Samedi 9 février au Kursaal !

Ciel en Fête - Quaëdypre

Facebook officiel du magasin "Ciel en Fête" : ICI