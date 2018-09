Gagnez vos places pour le BFC Motor Show

publié le 07/09/2018 à 14:00

Fun Radio Belfort vous invite au BFC Motor Show, les 15 & 16 Septembre 2018 à l'Axone de Montbéliard !

Au Programme :

Le BFC Motor Show, c'est un grand rassemblement de Bourgogne Franche-Comté qui vous promet un terrain de jeu de 20 000 m² avec shows mécanique sur le parc de l'Axone.

De nombreux exposants seront présents, avec des concessions, des clubs et des particuliers qui exposeront leurs véhicules.

Des animations scéniques (concerts, danse, et autres surprises) et déambulations surprises sur place à l'Axone de Montbéliard auront lieu.

Près de 500 voitures seront présentes :

et la présence de 12 voitures issues du cinéma, la Batmobile, les voitures Autobots des films Transformers et bien d'autres !

Restauration en FoodTruck et buvettes, aucune excuses pour ne pas venir les 15 et 16 Septembre 2018 à l'Axone de Montbéliard, Fun Radio Belfort vous attends !

> Besoin de + d'infos?

Rendez vous sur le site internet de l'évènement du BFC Motor Show



Les meilleurs événements de la régions sont avec Fun Radio Belfort, 100FM!