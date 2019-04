Gagnez vos places pour le Cirque Arlette Gruss sur Fun Radio Dunkerque

publié le 16/04/2019 à 15:57

Arlette Gruss présente : L'étoile en héritage !

L’ étoile en héritage se pose sur la pisteet avec elle un air nouveau vient caresser la toile de vos rêves.

En 2019, la maison Arlette Gruss puise dans son côté chic

pour vous offrir le show le plus choc de son histoire !

En famille ou entre amis, venez vivre une expérience

irrésistible, magique, époustouflante et émouvante aux côtés

des trapézistes volants, clown, otaries,

jongleur, acrobates en tout genre, chevaux et bien d’autres.

Ensemble partageons l’avenir du cirque, en rouge et blanc !



Le Cirque Arlette Gruss s'installe du 17 au 24 Avril - Parking du Mole 1.

Tentez maintenant de gagner vos places pour la représentation du Lundi 22 Avril à 14h en cliquant sur "JOUEZ" et en écoutant Jayson entre midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque !

(une seule participation par personne)

Arlette Gruss Crédit : Arlette Gruss

Plus d'infos : http://www.cirque-gruss.com/