Gagnez vos places pour Le gros week-end 2018

publié le 03/08/2018 à 16:00

Fun Radio Belfort présente Le Gros week-end, les 17 & 18 Août 2018 à Pontarlier!

Cette année, c'est une soirée à thème vintage, et une soirée dédiée aux musiques actuelles avec des artistes en phase montante.

Au programme:

Le Vendredi 17 Août, la soirée partenaire Fun Radio, " Génération Y" avec :

- NISKA le rappeur français originaire d'Evry;

- SOPHIE FRANCIS la star montante des soirées clubbing, que l'on pourrait comparer à la "Martin Garrix féminine".



> Sophie Francis - Hearts Of Gold

On l'adore déjà sur Fun Radio, Adrien Toma vous a déjà fait découvrir cette artiste montante dans Party Fun!

Et de nombreux autres artistes tel que VitarMilx, Kevin P, et Valcor !

Fun Radio Belfort vous a réservé vos entrées! Venez vibrer le 17 Août 2018 à Pontarlier:





> Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 904 500 et gagnez vos deux entrées pour Le gros week-end !

> Vous voulez augmenter vos chances de gagner? Pas de souci! Partagez la publication Facebook, et likez la page de Fun Radio Belfort sur Facebook!

> Comment écouter?

De Lure, à Montbéliard, de Belfort à Porrentruy ou à Héricourt, Villersexel ou encore L'Isle-Sur-Le-Doubs, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!

> Besoin de + d'infos?

Le Gros week-end se déroule à Pontarlier, Espace Pourny le Vendredi 17 et 18 Août 2018.

Infos et réservations: Le Gros week-end sur Facebook

Et retrouvez les photos de l'événement et des artistes sur Instagram: @le_gros_weekend

Voici l'adresse pour le GPS:

Place René Pourny

25300 Pontarlier



Nous on a hâte! Et vous?



Les meilleurs événements de la régions sont avec Fun Radio Belfort, Le son dancefloor!(Fin de l'opération le vendredi 10 Août 2018.)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 7 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)