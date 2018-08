Gagnez vos places pour Woka Loisirs

publié le 17/08/2018 à 16:00

Fun Radio Belfort vous propose de gagner 1 heure d'initiation de Canoë-Kayak dans la base de loisir de votre choix partout en Franche comté, grâce à Woka Loisirs un concept unique dans la région dans des lieux exceptionnels.

> Woka Loisirs, votre aventure en Franche Comté

Fun Radio Belfort vous offres la possibilité d'y aller, pour tenter une initiation en Canoë Kayak grâce au Smash Fun !

> Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 904 500 et partez vous éclater dans les bases Woka Loisirs!

> Vous voulez augmenter vos chances de gagner ? vous pouvez aussi tenter votre chance si-dessous :

> Comment écouter?

De Lure, à Montbéliard, de Belfort à Porrentruy ou à Héricourt, Villersexel ou encore L'Isle-Sur-Le-Doubs, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!

> Besoin de + d'infos?

Direction le site internet de Woka Loisirs pour découvrir toutes les zones de loisirs



Passez l'été avec Fun Radio Belfort, 100FM!(Fin de l'opération le vendredi 24 Août 2018.)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 7 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)