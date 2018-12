GAGNEZ VOS SESSIONS FLYZONE TOULOUSE AVEC FUN RADIO MIDI-PYRÉNÉES

publié le 11/12/2018 à 10:11

Venez voler à Toulouse

. A partir de 5 ans, idéal pour une sortie entre amis ou en famille.

Que comprend un vol ?

- Un temps de vol 2x plus long qu'un saut en parachute classique

- Un certificat de vol personnalisé

- Un cadeau original et insolite

- Des photos et un DVD en option





Ecoutez Ethan sur FUN RADIO midi Pyrénées entre midi et 16h

Dès que vous repérez le signal du smash fun soyez les premiers à appeler le 05 61 588 509

Et gagnez votre billet de vol en simulateur de chute libre

FLYZONE

flyzone