Gagnez vos solaires Vuarnet avec L'écrin à Lunettes Arbouans

publié le 23/11/2020 à 11:42

QUEL EST LE CADEAU ?

Fun Radio Belfort et L'écrin à Lunettes Arbouans vous offres votre paire de solaires de la marque Française Iconique VUARNET pour dévaler les pistes du Ballon d'Alsace avec style et confort !



L'écrin à Lunettes Arbouans ?

L'écrin à Lunettes, votre nouvelle boutique indépendante à Arbouans. Marie, Eloïse, Thomas & Maxime, opticiens diplômés et passionnés du savoir-faire français, seront heureux de vous accompagner pour sublimer votre regard.

En savoir plus

Vuarnet ?

Vuarnet a une histoire, elle est unique. Elle débute en 1957, rue Boissy d'Anglas à Paris dans les ateliers Roger Pouilloux. Cet opticien d'avant-garde, passionné de ski, va révolutionner le monde des lunettes de soleil en inventant un verre exceptionnel, le Skilynx, capable à la fois de le protéger sur les pistes et de lui procurer une vision du relief, et ce même par temps couvert.

En savoir plus

COMMENT GAGNER ?

Écoutez Yann sur Fun Radio Belfort entre Midi et 16H. Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit : 03 63 19 30 11

AUGMENTER VOS CHANCES DE GAGNER ?

Parlez-en à vos amis, likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Belfort !

Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 27 novembre 2020.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.