Gagnez vos stages de pilotage avec GT Drive au Castellet et Fun Radio !

publié le 11/11/2019 à 16:02

Fun Radio Côte d'Azur et GTDRIVE vous offrent votre stage de pilotage sur une voiture d’exception !

Ecoutez Flo entre 12h et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur,

Dès que vous repérez le signal du Smash Fun, soyez les premiers à appeler le 0498 120 120…



Et gagnez vos sessions à bord d'une véritable voiture de course, la KTM Cross Bow R, Audi R8, ou Porsche Cayman avec GTDRIVE sur le mythique circuit Paul Ricard au Castellet, sensations garanties!

KTM Cross Bow R