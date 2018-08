Gagnez votre abonnement sportif chez Elancia Belfort

publié le 31/08/2018 à 16:00

Démarrez votre rentrée tranquillement dans une des plus belles salles de sport du territoire!

Que vous soyez soit débutant ou confirmé, chacun trouve son compte chez Elancia: Une salle et une équipe accueillante, du matériel de qualité bien entretenu et à la pointe de la technologie, c'est la salle de sport Elancia Belfort!

Les + de la salle

- Le suivi/conseil du coach sportif : Attentif et à l'écoute de vos attentes, il saura vous proposer un programme qui correspondra au mieux à ce que vous voudriez faire chez Elancia. Ce n'est pas vous qui vous adapte à Elancia, c'est Elancia qui s'adapte à vous!

- Les horaires de la salle: Que vous soyez du matin, du midi, ou du soir, à chaque moment de la journée, 7j/7 vous pouvez accéder à la salle de sport Elancia! Du lundi au dimanche, le centre ouvre le matin aux aurores, et ferme le soir dès 22h30.

- L'accueil, l'ambiance, la modernité de la salle: En effet, la salle est relativement récente, tous les appareils ont une hygiène irréprochable. L'ambiance est très bonne avec tous les autres adhérents. Chez Elancia, nous n'avons pas besoin d'affronter le regard des autres: la frime et les débardeurs sont laissés au vestiaire! La très accueillante Laura, responsable de salle pourra vous accueillir et vous guider dans le centre.

- Le Wellness system: Votre coach sportif devient... la technologie! Depuis votre smartphone, votre ordinateur ou même tous les appareils de Elancia, vous pourrez suivre votre avancé, votre programme, évolution, résultats, challenge que vous aurez effectué! Votre coach pourra ainsi suivre en temps réel votre progression, vous encourager et réadapter votre plan d’entraînement !



> Elancia (Spot non-officiel)

> Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 90 45 00 et gagnez un abonnement sportif de 6 mois à la salle de sport Elancia de Belfort!

> Comment écouter?

De Lure, à Montbéliard, de Belfort à Porrentruy ou à Héricourt, Villersexel ou encore L'Isle-Sur-Le-Doubs, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!

> Besoin de + d'infos?

Infos et renseignements sur le site de Elancia



Tél: 03 84 28 30 55



HORAIRES:

Disponible ici

ADRESSE:

Rue de Besancon

90000 Belfort



Depuis que je me suis inscrit à la salle de sport Elancia, ça me ferait presque AIMER le sport! ^^ Corentin FunRadio





(Fin de l'opération le vendredi 7 Septembre 2018.)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)