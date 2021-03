Gagnez votre boite de chocolats Vincent Guerlais

publié le 19/03/2021 à 17:00

Toute cette semaine,Fun Radio Atlantiqueet votre artisan Chocolatier Vincent Guerlais vous offre votre pause gourmande à l'approche de Pâques !

Gagnez Vos œufs en chocolats haut de gamme et votre boite de p’tit Beurre au chocolat personnalisée Fun Radio Atlantique !

Joyeuse Pâques avec votre artisan chocolatier Vincent Guerlais et Fun Radio !



Comment gagner ?

Pour tenter votre chance, facile !

Envoyez maintenant vos coordonnées ci-dessous pour participer au tirage au sort:

Vous pouvez aussi liker et partager la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique pour augmenter vos chances de gagner!

(Le formulaire peut mettre un peu de temps à apparaître):

Bonne chance la famille!

Modalités:

Tirage au sort jeudi; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.