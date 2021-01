Gagnez votre forfait + location pour la Planche Des Belles Filles !

publié le 15/01/2021 à 13:24

La Planche des Belles Filles ?

A 1 148 mètres d'altitude, La Planche des Belles Filles est une station hiver / été. En hiver : ski alpin et nordique, skating, snow-board, raquettes, espaces enfants avec fil de neige, luge, tubing de 64 mètres, Ecole de Ski Française, 6 pistes : 2 vertes, 2 bleues, 1 rouge, 1 noire. A la belle saison, à vous la pratique de la trottinette sur herbe, des randonnées entre amis et en famille, du tubing dans sa version été et l’espace restaurant / buvette. La Planche des Belles Filles est le site d'arrivée du Tour de France et de La Route de France Féminine

PDBF

Horaires d'ouvertures hiver 2021 :

HORAIRES HORS VACANCES

Mercredi : 13h – 16h30*

Samedi, dimanche : 10h – 16h30*

*Location dès 9h



QUEL EST LE CADEAU ?

Toute la semaine, gagnez votre forfait nordique + la location du matériel !

COMMENT GAGNER ?

Écoutez Yann sur Fun Radio Belfort entre Midi et 16H. Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit : 03 63 19 30 11



AUGMENTER VOS CHANCES DE GAGNER ?

Parlez-en à vos amis, likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Belfort !



MODALITÉS DE JEU :

Fin de l'opération le vendredi 22 janvier 2021.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.