Gagnez votre Masterclass avec Gims et The Artiste Academy !

publié le 16/03/2021 à 12:38

Gims

Gims, d'abord connu comme Maître Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, né le 6 mai 1986 à Kinshasa, est un auteur-compositeur-interprète et rappeur congolais.

En découvrir plus Gims sur Wikipedia

The Artiste Academy

The Artiste Academy est le projet de Evelyne, Marjorie et Sophie : 3 femmes engagées et curieuses, motrices et défricheuses.

"Nous avons lancé The Artist Academy en mars 2018, avec l’envie profonde de permettre à chacun(e) de se révéler dans l’expression ou la création de “quelque chose de plus grand”, en apprenant directement des meilleurs dans leur domaine. Le sujet nous paraissait essentiel; le pari était aussi osé qu’excitant; nos 10 années de collaboration préalables chez Booster Academy nous confortaient dans l’idée qu’ensemble tout était possible…; alors on l’a fait."

Pour en découvrir plus : The Artist Academy

QUEL EST LE CADEAU ?

Toute la semaine, gagnez Masterclass avec Gims avec The Artiste Academy !

COMMENT JOUER?

Cette semaine, écoutez Jayson entre midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque, des que vous repérez le signal du #SmashFun, appelez le 03 59 47 30 31 !

MODALITÉS DE JEU :

Fin de l'opération le vendredi 19 mars 2021.

Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Dunkerque se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.