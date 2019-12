GAGNEZ VOTRE SEJOUR A GRANDVALIRA AVEC FUN RADIO MIDI-PYRENEES

publié le 08/12/2019 à 16:56

Du 16 au 20 Décembre, écoutez Fun Radio Midi-Pyrénées avec Ethan entre midi & 16h, dès que vous entendez le signal "SmashFun" appelez le 05 61 588 509 et tentez de gagner votre séjour à GrandValira le plus grand domaine skiable du sud de l’Europe!

1 sélectionné par jour pour le tirage au sort du 20 décembre

PACK COMPRENANT

- 2 nuitées en Apparthotel 3* au pied de Grandvalira pour 4 personnes

- demi-pension

- forfaits journées sur 2 jours, locations skis et chaussures pour 4 personnes

PRESENTATION GRANDVALIRA EN ANDOREE

Grandvalira est bien plus Grandvalira est bien plus que le meilleur du ski.

C’est l’innovation, l’expérience, la liberté et le divertissement. La station la plus grande du Sud de l’Europe dispose de plus de 210 kilomètres skiables et d’une vaste offre de restauration, d’activités diurnes et nocturnes, d’écoles de ski et bien plus encore.

Elle est également le siège habituel de compétitions internationales de premier rang.

Pour cette saison, une nouveauté est incluse : l’accès à la station d’Ordino-Arcalís. Grandvalira, un seul forfait, deux stations, 240 kilomètres de pistes et une multitude de manières de profiter de la neige !



ACTIVITÉS

École de ski et de snowboard

Que vous montiez sur des skis pour la première fois et souhaitiez découvrir le monde de la neige ou que soyez déjà un passionné de ce sport etsouhaitiez perfectionner votre technique, l’école de ski et de snowboard de Grandvalira dispose de plus de six centres de plus de 400 ambassadeurs authentiques de la neige. Des cours particuliers ou collectifs pour tous les niveaux et tous les âges, des cours Top Class pour les niveaux avancés ou encore Top Race pour se sentir comme un professionnel mais aussi Mountain Guides pour découvrir les pics les plus emblématiques du domaine. Nous vous y attendons !

École pour les enfants

Grandvalira est l’espace idéal pour que les plus petits de la maison profitent de l’hiver et des sports de la neige : des moniteurs spécialisés dans nos garderies, des jardins de neige, des circuits pour les enfants et des cours de ski particuliers et collectifs. Ils ne voudront plus repartir

Freeride, Freestyle et ski de montagne

Il existe de nombreuses manières de sentir la liberté. Venez et découvrez la vôtre !

Freeride : adrénaline pure, poudreuse sur le visage et des tracés juste pour vous. Découvrez nos Freeride Areas et apprenez les techniques pour utiliser le matériel spécifique de sécurité.

Freestyle : l’inexplicable sensation de voler et de se rapprocher du ciel est possible aux trois snowparks de Grandvalira. Vous souhaitez apprendre la technique ?

Ski de montagne : sentez la liberté de couronner les cimes les plus emblématiques du domaine avec nos guides de montagne

Activités d’aventure

Plus de 15 activités d’aventure pour profiter de la neige comme jamais vous ne l’avez fait. Des activités aussi bien pour les plus petits comme les plus grands comme le tobogan de montagne Mágic Gliss, le tubbing, circuits de motoneiges, le mushing, la tyrolienne parmi d’autres activités.

Restauration

Plus de 60 points de restauration répartis sur tout le domaine pour vous permettre de choisir parmi notre vaste gamme, adaptable à tous les besoins.

Service à la carte : profiter d’une expérience gourmet sur les pistes, c’est possible !

Self-Service : vaste sélection de plats pour ceux qui ne veulent pas renoncer à un bon repas à la station.

Fast-Food : idéal pour les amoureux de la neige qui souhaitent manger un morceau et continuer de profiter de leur journée de ski.