Gagnez votre séjour de 4 à 6 personnes avec Homair

publié le 20/02/2021 à 07:55

Fun Radio Méditerranée et les campings-villages Homair.com s’occupent de vos prochaines vacances !

Cette semaine écoutez Tim entre midi et 16 heures sur Fun Radio Méditerranée, dès que vous repérez le signal du « Smash Fun » soyez les premiers à appeler le 04 3000 36 31 et partez une semaine à 4 ou à 6 dans l’une des destinations sélectionnées par Homair.com (voir liste ci-dessous).

Des séjours inoubliables dans les plus beaux campings-villages !

Dotation : 1 séjour de 2 nuits à une semaine en mobil home «4/6 personnes Bungalow» valable jusqu’au 31 Octobre 2021.

Sous réserve de disponibilités, hors périodes du 12/05/2021 au 16/05/2021 ainsi que du 07/07/2021 au 01/09/2021 dans l’un des 14 campings suivants :

Cadenet – Le Val de Durance

Cheval Blanc – Les Rives du Luberon

La Ciotat – La Baie des Anges

Le Barcarès – La Presqu'Île de Barcarès

Les Mazures – Le Lac des Vieilles Forges

Lit et Mixe – Le Soleil des Landes

Mirepeisset – Le Val de Cesse

Proissans – Le Val d’Ussel

Paris-Champigny – Paris-Est

Port-Cogolin – Marina Paradise

St Nic – Le Domaine de Ker’Ys

Torreilles – La Palmeraie

Vendres – Les Sablines

Ghisonaccia – Marina d’Erba Rossa (hors période du 19/06/2021 au 18/09/2021 pour ce camping)