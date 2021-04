Gagnez votre séjour vacances avec Homair

publié le 16/04/2021 à 16:00

Fun Radio Atlantique et les campings-villages Homair s’occupent de vos prochaines vacances !

Cette semaine écoutez Corentin entre midi et 16 heures sur Fun Radio Atlantique, dès que vous repérez le signal du « Smash Fun » soyez les premiers à appeler le 02 722 531 71 et partez une semaine à 4 ou à 6 dans l’une des destinations ci-dessous sélectionnées par Homair.com - Des séjours inoubliables dans les plus beaux campings-villages !



Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 23 avril 2021.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.

3- 1 séjour de 2 nuits à une semaine en mobil home «4/6 personnes Bungalow» valable jusqu’au 31 Octobre 2021. Sous réserve de disponibilités, hors périodes du 12/05/2021 au 16/05/2021 ainsi que du 07/07/2021 au 01/09/2021 dans l’un des 14 campings suivants :

Cadenet – Le Val de Durance

Cheval Blanc – Les Rives du Luberon

La Ciotat – La Baie des Anges

Le Barcarès – La Presqu'Île de Barcarès

Les Mazures – Le Lac des Vieilles Forges

Lit et Mixe – Le Soleil des Landes

Mirepeisset – Le Val de Cesse

Proissans – Le Val d’Ussel

Paris-Champigny – Paris-Est

Port-Cogolin – Marina Paradise

St Nic – Le Domaine de Ker’Ys

Torreilles – La Palmeraie

Vendres – Les Sablines

Ghisonaccia – Marina d’Erba Rossa (hors période du 19/06/2021 au 18/09/2021 pour ce camping)