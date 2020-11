Gagnez votre smartbox spa & volupté avec le Leclerc de Héricourt et Fun Radio Belfort !

publié le 02/11/2020 à 10:20

QUEL EST LE CADEAU ?

Toute la semaine, Fun Radio Belfort et le Lerclerc de Héricourt vous offres votre smartbox Spa et Volupté !



Le coffret Spa et volupté ne manquera pas de ravir les amateurs de détente grâce à sa vaste sélection de bonnes adresses d’instituts, d'espaces bien-être ou encore de salons. Voici la promesse de précieux instants de lâcher-prise à vivre en solo ou en duo entre les mains de professionnels de la beauté et de la relaxation !



COMMENT GAGNER ?

Écoutez Yann sur Fun Radio Belfort entre Midi et 16H. Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit : 03 63 19 30 11

AUGMENTER VOS CHANCES DE GAGNER ?

Parlez-en à vos amis, likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Belfort !



Bonne chance la famille !



MODALITÉS DE JEU :

Fin de l'opération le vendredi 06 novembre 2020.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.