Gagnez votre SnowBoard Head avec Ski N Surf Arbouans

publié le 02/12/2019 à 13:01

QUEL EST LE CADEAU ?

Ski N Surf et Fun Radio Belfort vous offres votre SnowBoard de la marque Head

COMMENT GAGNER ?

Écoutez Yann sur Fun Radio Belfort entre Midi et 16H.

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit : 03 84 904 500



AUGMENTER VOS CHANCES DE GAGNER ?

Parlez-en à vos amis, likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Belfort !



QU’EST CE QUE SKI N SURF ?

Ski N Surf est une boutique de locations et ventes de skis, snowboards et raquettes neufs et d’occasions. Ainsi que de ventes de textiles et accessoires de ski.

Produits en ventes :

Skis alpins, skis de fond, snowboards, raquettes à neige, chaussures de ski, boots de snow, accessoires de skis (bâtons, casques, gants, blousons, pantalons, masques, bonnets, chaussettes....) et produits d'entretiens pour vos skis.

Le magasin est situé à Arbouans (à proximité de l’aérodrome de Montbéliard)



Bonne chance la famille !





MODALITÉS DE JEU :

Fin de l'opération le vendredi 06 décembre 2019.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.