Géocaching écolo sur le plateau de Malzéville, résultats sportifs : l'actu de ce lundi 27 août 2018

publié le 27/08/2018 à 11:03

Une activité de géocaching été organisée hier sur le plateau de Malzéville près de Nancy. La séance était organisé par l'association Zéro Déchet Nancy qui a ajouté une dimension écolo à l'opération. Plus de 200 kg de détritus ont été collectés par 70 participants sur le site naturel protégé. Prochain rendez-vous samedi 15 septembre. Départ à 14h boulevard Lobau, arrivée à la Pépinière.





A Metz, les cartes TIM en vente. Les cartes de transport scolaire de Transdev Grand est sont dispo à la gare routière de Metz du lundi au vendredi de 8h à 17h et samedi de 9h à 12h ou encore à la gare de Moyeuvre de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.



En handball, fin de préparation pour les Dragonnes de Metz. Les Messines ont battu ce weekend les allemandes de Bietigheim 31 à 24 pour leur dernier match de préparation. Les filles d'Emmanuel Mayonnade accueillent Toulon mercredi pour la première journée de championnat mercredi.





En basket, le SLUC s’est incliné 74 à 89 ce week-end contre Chalons-Reims pour le premier match de préparation.Prochain rendez-vous le weekend prochain à Vittel pour le traditionnel tournoi. Les Cougars affronteront les allemands de Crailsheim.



En foot, le FC Metz confirme sa place de leader. Les Grenats ont battu l’ESTAC Troyes vendredi pour la 5eme journée de Ligue 2. Score final : 1-0. Les hommes de Frederic Antonetti restent donc leader au classement. De son côté, l’AS Nancy-Lorraine s’enfonce un peu plus. Les Nancéiens ont perdu 1-0 contre les Chamois Niortais vendredi. Ils n’ont marqué aucun but depuis le début de la compétition. Les hommes de Didier Tholot sont derniers au classement de Ligue 2.