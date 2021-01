Grand Est : train gratuit pour se faire vacciner

publié le 25/01/2021 à 08:05

Le Grand Est s'engage dans la campagne de vaccination. La région rend l’accès aux TER et bus interurbains du réseau Fluo Grand Est gratuit pour les trajets entre le domicile et le centre de vaccination des habitants. La mesure entre en vigueur aujourd’hui et court jusqu’au 31 juillet. Le dispositif devrait permettre de faciliter les déplacements notamment des personnes les plus fragiles et accélérer la campagne vaccinale.

Pour en bénéficier, les voyageurs devront simplement présenter une pièce d’identité et un document ou une confirmation de rendez-vous pris pour la vaccination avec date, heure et lieu. Ils devront être muni d’un document confirmant que le rendez-vous vaccinal a eu lieu pour le trajet retour.

Toutes les infos sur : fluo.eu et sur ter.sncf.com