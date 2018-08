Hausse du coût de la vie étudiante, la reprise pour le SLUC : l'actu de ce mardi 21 août 2018

publié le 21/08/2018 à 09:27

Le coût de la vie étudiante à Nancy augmente. En cause : la hausse du prix des transports de +5,94% mais aussi des loyers, +1% cette année. En France, un étudiant devra débourser 10,80 euros de plus chaque mois par rapport à l''année dernière. Selon l'enquête annuelle de l'UNEF le budget moyen d'un étudiant par mois s'élève à 837 euros.





Une bijouterie a été volée dans la nuit de dimanche à lundi à Longwy-haut. Plusieurs dizaines de milliers d’euros de montres et de bijoux ont été dérobés. Une enquête a été ouverte.

Une nouvelle fresque Street Art prend forme à Metz. Elle est en train d’être réalisée dans la rue Blondel à l’arrière du futur cinéma d’art et d’essai. Ce sont les artistes messins Leskule et Kogaone du collectif "Une phase 2 styles" qui la réalise. Elle s’inspire du 7ème art et devrait être terminée à la fin de la semaine. La ville de Metz avait lancé un appel à projets en mars dernier. Une trentaine d’artistes s’étaient portés candidats.



Retour sur les parquets pour le SLUC Nancy Basket. Premier entraînement officiel hier après-midi à Gentilly. Objectif cette année pour le club : remonter en Jeep Elite (le nouveau nom de la pro A). L'entraîneur Christian Monschau a donc dû mener son recrutement dans cette optique. Premier match de préparation, ce sera samedi contre Chalon-Reims.



En foot, le FC Metz a battu l'AC Ajaccio 3-1 hier soir pour la clôture de la 4eme journée de Ligue 2. Les grenats sont leaders au classement. A noter : l'arrivée de l'attaquant international malien Adama Traoré. Il s'est engagé pour 4 saisons.





