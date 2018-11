HIPHOP MADNESS @ BARNUM CLUB TOULOUSE

publié le 07/11/2018 à 10:43

HIPHOP MADNESS - 2nd EDITION



Vendredi 9 Novembre

BEST HipHop RnB & Trap Music

DJ ENDRIXX From PARIS

BARNUM CLUB

FOR THE HIPHOP CULTURE



Pour cette occasion, DJ Endrixx le prodige Parisien ayant déjà performé aux cotés de DJ CRAZE, ASAP ROCKY, METRO BOOMIN, TRAVIS SCOTT, YOUNG THUG, RICK ROSS etc.. grâce à son style et sa finesse arrive au Barnum Club.

Préparez vous pour un SET PUISSANT et PERCUTANT ¿



Un cocktail de SURPRISES, de SHOW, de BATTLES à prévoir..



Les meilleurs FLOWS de la soirée seront récompensés ¿



Powered by GDHB Events.

AMBIANCE

Rafraîchissement HipHop RnB & Trap Music avec une touche Afrobeat Dancehall Bailé Funk



LINE UP

Dj Endrixx Martin'z William NC



PRICE

GRATUIT avant 1h30 pour mesdames

10€ avec conso avant 1h30 pour messieurs

15e avec conso pour tout le monde après 1h30

VIP : 300e, Magnum pour 5 personnes



NAVETTES GRATUITES

PARTENAIRES

Fun Radio Toulouse

Barbershop Toulouse

Motion Lab Studio Toulouse

Docteur Sneaker

CDXX

UNITE SUD

INFORMATIONS

0611458714 // 0667447583