HOPE MUSIC FESTIVAL du 20 AU 22 Septembre à Toulouse avec FUN RADIO

publié le 01/09/2018 à 12:03

HOPE C'EST QUOI?

Hope est un festival hybride organisé par l’Opium Club et qui aura lieu les 20/21/22 septembre 2018 à l’Hippodrome de Toulouse dont les bénéfices sur la billetterie seront intégralement reversés à la Maison Des Parents Toulouse. Hope a pour but de rassembler petits et grands et pour ce faire nous avons imaginé : Hope

Playground et Hope Music Festival.





HOPE PLAYGROUND

Hope Playground est un évènement gratuit et totalement dédié aux enfants et parents.Il s’agit de trois après-midis avec plusieurs activités pour les enfants autour de thèmes pédagogiques tels que : Nature et Environnement, Eveil Musical, Gastronomie et Nutrition, Sport… Le tout de 11h00 à 16h00.

LINE UP

29 Artistes Internationaux

JEUDI :

Willy William Aazar Cesqueaux Cut Killer Daddy K Dj Bens Dj Getdown Mike Cervello Nebat Drums VIGA



VENDREDI :

Sunnery James & Ryan Marciano Adam Trigger Antoine Delvig Chocolate Puma Damien N-Drix Henri PFR Mc Haits Mosimann Shapov John Spano



SAMEDI:

Fedde Le Grand Dimitri Vangelis & Wyman Jay Hardway Kryder Retrovision Third Party Tom Tyger Tony Romera Thomas Pasko



INFOS ET BILLETERIE : https://www.hopetoulouse.com/