Gagnez vos invitations pour la Japanonymes 2019

publié le 30/09/2019 à 12:00

Vous aimez la culture Japonaise ? Découvrez l'événement : Japanonymes

Avis à tous les amoureux de la culture manga, de retro gaming, d'arts martiaux et plus largement de culture japonaise de ces 4 dernières décennies, ne ratez pas La Japanonymes qui aura lieu les 5 et 6 octobre au Stade des Costières de Nîmes.

Le samedi de 10h00 à 00h30 et le dimanche de 10h00 à 18h30. (JapanoNight de 19h30 à 00h30).

Expos, Stand, Cosplay, Animations, Conférences, Concerts

2 jours de fêtes avec la présence de nombreux invités



Gagnez vos invitations pour la 6ème convention Japanonymes en jouant ici !