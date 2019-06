Jouez avec Fun Radio Dunkerque, gagnez vos places pour l'Electroland

publié le 24/06/2019 à 15:26

Le festival le plus magique de France revient en 2018.

Jax jones, Steve Aoki, Alesso, Armin Van Buuren.... les meilleurs Dj seront sur la scène d'éléctroland !

Le show époustouflant sur le Hollywood Tower Hotel et les attractions s'ajoutent à cette programmation incroyable. Un décor unique, une ambiance électrique, des artistes de renom, ces trois soirées s'annoncent mémorables. Le Parc Walt Disney Studios se transforme le temps d'un événement exceptionnel pour le plus grand plaisir des festivaliers.

Cette semaine, écoutez Jayson entre midi et 16H sur Fun Radio Dunkerque, des que vous entendez le signal du SmashFun, soyez les premiers au 03 28 235 235 et partez a l'Electroland avec la personne de votre choix !



Electroland