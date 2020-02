JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES

publié le 28/02/2020 à 15:51

Dimanche 8 mars, c'est la Journée Internationale des Femmes et on souhaite fêter ça avec vous...



Vendredi 6 mars, on se retrouve à Decathlon Odysseum pour la Ladies Night

Pour célébrer les femmes, nous vous attendons le vendredi 06 mars, à partir de 20h pour une soirée 100% SPORTIVE et 100% GIRLY !

Nous vous réservons une soirée entre copines avec du sport : cours de cardio-boxing, hiit, body attack, renforcement musculaire, cours de cuisses/abdos/fessiers, initiation au pôle dance, cours de self-défense, une zumba et aussi un bar à ongle, un espace coiffure, des masseuses, des démonstrations sportives, un espace restauration, un DJ et pleins d'autres surprises !

En plus, on vous offre votre abonnement aux salles Keep Cool et Metabolik ainsi que votre vélo de ville elops 520 modèle femme !



Du lundi au vendredi, écoutez Fouco sur Fun Radio Méditerranée entre 12h et 16h, dès que vous entendez le signal du Smash Fun, soyez le ou la plus rapide à appeler le 04 3000 36 31 !