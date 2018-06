L'Amnesia Cap d'Agde : Les plus grosses soirée DJ de l'été !

publié le 26/06/2018 à 10:05

C'est la discothèque incontournable de vos vacances dans le sud de la France et cette année encore elle offre une programmation exceptionnelle ! L'Amnésia au Cap d'Agde vous a réservé les plus grands DJs de la planète, et Fun Radio vous offre vos invitations en exclusivité ! David Guetta, DJ Snake, Tiesto, Steve Angello, Showtek, Mosimann sont au programme de votre été !



Amnesia Summer 2018 Crédit : Amnesia Cap d'Agde

Amnesia Summer 2018, programmation :

Samedi 30 juin : Will Sparks



Vendredi 6 juillet : Cube Guys



Samedi 7 juillet : Florian Picasso



Vendredi 13 juillet : Henri PFR



Samedi 14 juillet : Mosimann



Vendredi 20 juillet : Burak Yeter



Samedi 21 juillet : Laidback Luke



Dimanche 22 juillet : David Guetta



Vendredi 27 juillet : Dj Snake



Samedi 28 juillet : Watermat



Lundi 30 juillet : Feder



Mardi 31 juillet : Martin Solveig



Jeudi 2 Août : Tiësto



Vendredi 3 Août : Ofenbach



Samedi 4 Août : Cedric Gervais support Act Lucas & Steve



Dimanche 5 Août : Orelsan



Lundi 6 Août : Kungs



Jeudi 9 Août : Steve Aoki



Vendredi 10 Août : Benny Benassi



Samedi 11 Août : Martin Jensen



Lundi 13 Août : Steve Angello



Mardi 14 Août : Showtek



Jeudi 16 Août : Deorro



Vendredi 17 Août : Bob Sinclar



Samedi 18 Août : Jay Hardway



Lundi 20 Août : Timmy Trumpet



Mardi 21 Août : Tchami x Malaa



Jeudi 23 Août : Don Diablo



Vendredi 24 Août : Sam Feldt



Samedi 25 Août : W&W



Vendredi 31 Août : Brooks



Samedi 1 Septembre : Tujamo



Pour gagner vos invitations, écoutez Fun Radio entre midi et 16h sur l'Hérault, l'Aude et le Gard ! Tentez également votre chance en vous inscrivant ci-dessous (cliquez sur "participer"). Les gagnants seront prévenus par e-mail ou téléphone.

> AfterMovie AMNESIA 2017

Jeu réservé aux personnes majeures. La discothèque se réserve le droit d'entrée dans son établissement.