L'appli SAUV Life activée en Meurthe-et-Moselle

publié le 21/07/2020 à 11:18

SAUV Life, l'application qui sauve des vies, a été déployée il y a quelques semaines en Meurthe-et-Moselle. Objectif : mobiliser des volontaires formés aux gestes des premiers secours pour intervenir à proximité. Une seule condition : être majeur. Il suffit pour les bénévoles de télécharger l'application, de s'inscrire et d'activer la géolocalisation. Le SAMU gère ensuite les urgences. "Si il y a un arrêt à proximité de là où se trouve l'utilisateur, normalement c'est environ 5 minutes à pieds, il reçoit une notification. Si il accepte la mission, l'appli le conduit sur les lieux grâce au GPS", détaille Caroline Lejeune, médecin au SAMU 54.

Si les citoyens sauveteurs ne se substituent pas au SMUR ou aux pompiers, ils sont une aide indispensable notamment en cas d'arrêt cardiaque." Ce ne sont pas les secours qui sauvent des vies dans cette situation. Leur délai d'intervention moyen est de 11 minutes et ça peut être plus en fonction des endroits. Or, on perd 10% de survie à chaque minute, les premières sont donc les plus précieuses.", explique Caroline Lejeune.

Et l'union fait la force. Si plusieurs utilisateurs sont disponibles, ils peuvent tous être mobilisés et se partager les tâches. " Y'en a un qui peut rappeler le SAMU pour avoir des conseils, un autre qui peut aller chercher un défibrillateur ou bien se relayer au massage cardiaque", développe Caroline Lejeune. En effet, l'efficacité d'un massage cardiaque diminue au bout de deux minutes en raison du stress et de la fatigue que provoquent l'exercice.

Grand Nancy Défi'b intégré

Dans l'agglomération nancéienne, les sauveteurs volontaires de proximité formés par l'association Grand Nancy Défib' ont été totalement intégrés à l'application. Ils sont repérables sur la carte par un code couleur car ils possèdent un défibrillateur et ont reçu une formation aux gestes des premiers secours.

50 000 personnes meurent chaque année d'un arrêt cardiaque en France. L'application SAUV Life est disponible sur l'AppStore et Google Play.