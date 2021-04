L'attaquant du FC Nantes Imran Louza organise des stages

publié le 30/04/2021 à 16:00

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique vous offre votre place en stage avec le joeuru du FC Nantes Imran Louza, et un maillot dédicacé!

Louza Football Camp avec Fun Radio Crédit : Imran Louza - Joueur du FC Nantes

Imrân Louza, joueur du FC Nantes, passionné et reconnu pour ses valeurs lance ses stages de football.

Après avoir grandi au nord de Nantes, il rejoint le centre de la formation de la Jonelière à sept ans. Depuis deux ans maintenant, Imrân Louza est un pur produit jaune et vert qui a fait ses preuves sur la pelouse de la Beaujoire.

Après avoir consacré le plus clair de son temps à sa passion, il a décidé de la partager, et d'organiser des stages pour les jeunes de 7 à 17 ans.

Les Louza Football Camp auront lieu aux mois de juillet et août à Saint-Jean-de-Monts, un site avec toutes les installations adéquates pour pouvoir organiser ces stages dans les meilleures conditions, un gymnase pour le futsal, et la côte Atlantique avec ses belles plages proche du Louza Football Camp.

Découvrez Imran en interview sur Fun Radio Atlantique, au micro de Corentin Huot, l'animateur de Nantes / Saint-Nazaire et de Morgan Lavergne.

Au-delà du stage de foot sportif, Imrân souhaite aussi faire passer des messages forts aux jeunes qui participeront à ce stage: « Je voulais associer sur une semaine le côté foot (ludique et exigence technique) et aussi le partage de valeurs éducatives et citoyennes. » raconte-t-il à footamateur.fr.

Un stage, c'est bien, mais connecté !

Pendant les 5 jours de stage, le canari sera connecté à 100% avec les jeunes stagiaires de Saint-Jean-de-Monts, il pourra ainsi suivre tout ce qu’il se passe sur le stage, et aussi en dehors du terrain, tandis que les stagiaires pourront découvrir le quotidien d'un footballeur du FC Nantes.

Mais c'est aussi un stage complet, sportif, mais pas que : Baby-foot, tennis de table, tournois de PS4, Jeux de sociétés, course d’orientation, visite du centre d’entraînement du FC Nantes à la Jonelière le mercredi, puis après-midi chez Urban Foot. Enfin le lendemain, grande soirée pizza bowling le jeudi soir ...

ça vous donne envie de participer aux stages Louza Football Camp ? Alors écoutez Fun Radio, on vous offre votre place en stage avec Imran, et un maillot du FC Nantes dédicacé !

Trois formules pour participer au Stage:

– 9h30 à 17h30: Formule externe avec petit déjeuner et goûter chaque jour.

– 9h30 à 17h30: Formule demi-pension avec petit déjeuner, déjeuner et goûter chaque jour.

– Formule pension complète du lundi matin 9h au vendredi 17h (+ option piscine).

Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 02 722 531 71 et gagnez votre maillot du FC Nantes dédicacé par Imran Louza, et une place pour le Louza Football Camp!

Pour augmenter ses chances de gagner? Likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique!

Comment écouter?

En voiture, chez vous, ou au travail:Que vous soyez à Saint-Nazaire, en Pays Nantais, ou sur la Côte Atlantique, écoutez Fun Radio Atlantique depuis votre radio, sur le 103.4 (Nantes) et 103.6FM (Saint Nazaire)!



Vous pouvez aussi télécharger l'application Fun Radio sur Android et Ios, puis sélectionnez votre ville (Nantes ou Saint-Nazaire) pour être sûr de ne pas louper le signal du Smash Fun!

Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 07 Mai 2021.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.