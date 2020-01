L'Axone Tattoo Show avec Fun Radio Belfort

publié le 15/01/2020 à 15:36

AXONE TATTOO SHOW, c'est quoi ?

L'axone Tattoo Show revient pour une troisième édition.

Encore et toujours des tatoueurs et des animations, mais avec cette année de nouveaux tatoueurs qui nous viennent de partout dans le monde.

Portugal, Brésil, Allemagne, Turquie, Tunisie, Suisse, Belgique, Mexique, et plus encore !

Les 1 et 2 février, pour cette troisième fois, vous allez vibrer à Montbéliard.

Samedi : 10h00- 00h00

Dimanche : 10h00 - 20h00



Liste des exposants

Acheter vos places

