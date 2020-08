La Baule : Gagnez votre session de Flyfish

publié le 28/08/2020 à 15:00

Fun Radio Atlantique et Les Passagers du Vent à La Baule vous offrent votre tour de Flyfish pour vivre un max de sensations! Le Flyfish est une bouée volante de 6 places tractée par un Zodiac de 115cv.

Comment jouer ?

Pour tenter votre chance, facile !

Vous pouvez aussi liker et partager la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique pour augmenter vos chances de gagner!

Modalités:Tirage au sort jeudi; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.