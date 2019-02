La convention Senyu de retour pour sa 7e édition

publié le 14/02/2019 à 10:11

Les fans de culture geek pop-japonaise se retrouveront ce week-end au centre des congrès d'Epinal pour deux jours de convention. Le festival Senyu organise sa 7eme édition cette année.

De nombreuses animations sont prévues comme l'explique Naïla Bouakaz, coordinatrice communication : "On a Kingdom Hearts qui est une licence de jeux vidéos qui mélange Final Fantasy et Disney, on a Final Fantasy Tactics, Rocket League, Olive et Tom, et quelque chose que l'on a fait nous même c'est "la bataille d'Ossaka" où il faut se battre contre des boss".



Un concours de cosplay est également organisé. L'occasion pour le jury de la Coupe de France de réaliser sa sélection pour la région Grand-Est. "Il faut avoir fait son costume à 80%, avertit Naïla Bouakaz. On a souvent Deadpool ou Star Wars et des mangas connus comme L'Attaque des Titans ou One Piece mais parfois il y a des petites perles !"

Les youtubers "Un bot dans la ram" et "Vexios" seront présents tout comme l'acteur, réalisateur, auteur de BD, Davy Mourier.



Les visiteurs pourront aussi découvrir le travail des créateurs (sculpteurs, créateurs de bijoux, cosplayers, dessinateurs), profiter des ateliers organisés sur les différents stands et faire du shopping dans les boutiques officielles avec des produits importés du Japon.



Tarifs : 8€ le pass 1 jour, 13€ le pass 2 jours.

Toutes les infos et la billeterie sont à retrouver sur : senyu.fr



Le résumé de la 6e édition :