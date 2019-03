LA COULEUR RECORDS LABEL PARTY 2 PLACE SAINT PIERRE AVEC FUN RADIO MIDI-PYRENEES

publié le 17/03/2019 à 20:16

Suite au succès de la première, et votre cool engouement autour de La Couleur Records... On enchaîne avec notre deuxième LABEL PARTY!



Tu es DJ?

Tu souhaites nous rencontrer?

Viens boire un coup avec nous!

19H - 23H: OPEN PLATINES!



Comme les téméraires de la première édition, prends ton courage à deux clefs USB, la piste est à toi, et viens mixer pour la première fois dans ton bar préféré!



Inscriptions/informations: lacouleurrecords@gmail.com



23H - 1H45: LABEL PARTY!



Fiesta all night long pour la présentation de la sortie de "Some People" par Reeker !Réseaux Label:



Soundcloud - https://bit.ly/2OXeJxi



Facebook - https://bit.ly/2trA4T

Instagram - https://bit.ly/2S7khHU





GAGNEZ VOTRE ACCÈS PRIVILÈGE

1 bouteille pour 4 personnes !