La fin de Fetch, fauchage sur l'A31 : l'actu de ce mardi 24 juillet 2018

publié le 24/07/2018 à 09:14

Attention si vous empruntez l'A31 cette nuit. Une campagne de fauchage est prévue entre Metz et Féy. Les travaux auront lieu entre 20h30 et 6h du matin dans les deux sens de circulation. La voie de droite sera neutralisée. Certaines bretelles d'accès seront ponctuellement fermées.





Fetch met la clé sous la porte. L'entreprise nancéienne spécialisée dans la livraison de repas en vélo stoppe son activité. En cause : la concurrence et un mauvais choix de prestataire en 2017. L'entreprise s'était développée notamment à Metz, Reims, Dijon, Caen, Le Havre et Clermont-Ferrand.



Le projet de mur anti-bruit sur l’A31 est suspendu. Plusieurs scénarios sont à l’étude dans le cadre du projet A31 bis dont un qui envisage un élargissement de l’autoroute. L’état préfère donc attendre pour éviter de dépenser inutilement. Si le projet était retenu il faudrait détruire le mur pour le reconstruire plus loin. Les riverains et les élus eux, veulent faire respecter la promesse de l’Etat.