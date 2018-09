La grogne des magistrats à Metz, révolution numérique en Lorraine : l'actu de ce mercredi 5 septembre 2018

publié le 05/09/2018 à 09:27

La révolution numérique est en marche en Lorraine. 26 lycées de l'académie Nancy-Metz expérimentent cette année les cours avec tablettes numériques. 16 y étaient déjà passé l'année dernière. Les établissements sont donc équipés en vidéoprojecteurs, tableaux blancs interactifs et bornes wifi. Les syndicats d'enseignants de leur côté dénoncent une inégalité entre élèves entre ceux qui étaient équipés d'ordinateurs et ceux qui ne l'étaient pas pour des raisons financières. A noter que la région paye la moitié des tablettes numériques mais à hauteur de maximum 225 euros.





Les magistrats sont en colère au palais de justice de Metz. Ils ont décidé hier de reporter plusieurs audiences civiles et pénales ce mois-ci. Ils protestent contre la suppression des crédits qui servent à rémunérer les agents non titulaires et parmi eux les magistrats à titre temporaire. Il s'agit par exemple d'anciens juges qui reprennent du service aux côtés des titulaires lors des audiences collégiales.



Le renard roux est dans le viseur des chasseurs. La Fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle a demandé un arrêté préfectoral. Si la procédure est validée, l’animal pourrait être la cible de tirs de nuit. 215 communes sont concernées sur 592. Une consultation publique est ouverte jusqu’au 11 septembre.





L'impôt sur le revenu sera bien prélevé à la source à partir de 2019. Le Premier ministre Edouard Philippe l'a confirmé hier. Le chef du gouvernement a mis en avant l'avantage de ne pas payer l'impôt avec un an de décalage.





En basket, le SLUC Nancy joue un nouveau match amical ce soir. Les Cougars se déplacent à Luxeuil-lès-Bains à 19h pour affronter l’équipe de Levallois.