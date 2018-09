La Japanonymes 2018

publié le 06/09/2018 à 09:48

Vous aimez la culture Japonaise ? Découvrez l'événement : Japan O Nîmes

JAPANONYMES 2018

Avis à tous les amoureux de la culture manga, de retro gaming, d'arts martiaux et plus largement de culture japonaise de ces 3 dernières décennies, ne ratez pas La Japanonymes qui aura lieu les 22 et 23 septembre au Parc de Expositions Stade à Nîmes de 9h30 à 18h30 !

Découvrez notre interview de Julie, la créatrice de La Japanonymes :

> Interview Julie Durée : 03:27 | Date : 17/08/2018

De nombreuses animations vous attendent : Concours de cosplay, défilés, arts martiaux, concerts, exposants, auteurs, salon de thé, des quiz...





Cette année, Le Métalleux Geek sera à La Japanonymes ! Voici ce qu'il nous réserve :

> Interview Le Metalleux Geek Durée : 02:01 | Date : 17/08/2018

Vous pouvez déjà prendre vos pré-ventes pour cet événement Fun Radio :

Cliquez ici