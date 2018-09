La rentrée en Lorraine, des nouvelles panthères au zoo d'Amnéville : l'actu de ce lundi 3 septembre 2018

publié le 03/09/2018 à 10:47

C'est la rentrée aujourd'hui. Près de 400 000 élèves vont à l'école aujourd’hui. C’est 3 000 de moins que l’année dernière dans l'académie Nancy-Metz. Le nombre d’enseignants lui reste stable. Une rentrée marquée par le retour à la semaine de 4 jours. 91% des écoles publiques de l’académie y reviennent. Parmi les nouveautés également : l'interdiction du portable à l'école et au collège que ce soit en classe mais aussi dans la cour de récré.

Les prochaines vacances sont prévues le 20 octobre.





Deux nouvelles panthères sont arrivées au zoo d’Amnéville. Deux panthères de l’Amour en provenance d’un zoo des Sables d’Olonne. Leur pelage est plus pâle que celui des panthères d’Afrique. Ces animaux font partis des félins les plus menacés du monde. Il ne reste plus que 103 individus dans la nature.



Thermapolis era fermé jusqu’au 13 septembre. D’importants travaux de maintenance et de rénovation doivent être menés. La charpente doit notamment être renforcée. A noter que les entrées prépayées à Thermapolis pour les plus de 18 ans sont acceptées à Villa Pompéi moyennant un complément tarifaire.

