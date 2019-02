La ruée des Fadas 2019 avec Fun Radio

publié le 01/02/2019 à 17:06

La Ruée des Fadas est une course à pied déguisée avec des obstacles à franchir.

Une épreuve sportive dans la nature pleine d’aventure, de fun et de délires !

Les Fadas s’élancent, déguisés et en équipe (ou solo), sur un parcours de 8km avec des obstacles naturels et du style parcours du combattant, pour relever le défi.



La Ruée des Fadas

Participez à La Ruée des Fadas pour vous dépasser et vous amuser entre amis, collègues, ou en famille (à partir de 16 ans). Tous les participants qui franchiront la ligne d’arrivée remporteront Le cadeau “Finisher” souvenir de la course et de cette journée inoubliable ! Tous les obstacles peuvent être contournés sans pénalités.

Un ravitaillement est prévu par l’organisation, en milieu et en fin de parcours.

Une ambiance conviviale et festive avec des animations toute la journée sur le village Fadas qui est accessible gratuitement au public.





FADAS TOUR 2019

La ruée des Fadas avec Fun Radio Atlantique