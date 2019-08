La tyrolienne géante débarque à Metz-Plage

publié le 09/08/2019 à 11:10

A Metz, les amateurs de sensations fortes vont être ravis. Une tyrolienne géante va être installée dès demain au-dessus du plan d'eau au départ de Metz Plage. Départ près du parc à vélos tous les jours de 11h à 20h jusqu'au 15 août. L'animation est gratuite et adaptée à tous à partir de 40kg.

39 associations animent le site de Metz Plage cet été. Plusieurs points d'eau sont mis en place : "Les plus petits peuvent profiter d'une plateforme aqualudique avec des jets d'eau et des animations. Pour les un peu plus grands et les adultes, il y a la piscine classique. Des brumisateurs sont également installés un peu partout sur le site", détaille Margaud Antoine-Fabri, adjointe au maire.

Des terrains de beach soccer ou de beach volley mais aussi des jeux sont installés sur le site.

Plateforme aqualudique pour les plus petits. Du sable et de la végétation ont été installés sur le site. Des terrains de beach volley permettent à tous de se mettre au sport collectif. Des jeux sont placés un peu partout sur le site.

Vous avez jusqu'au 15 août pour en profiter.

Le programme des animations sur metz.fr