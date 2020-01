LA WINTER SOUND PARTY DE HENRI PFR AVEC FUN RADIO BELFORT

publié le 16/01/2020 à 10:00



Fun Radio Belfort présente la winter Sound Party, avec Henri Pfr !

Qui est Henri PFR ?

À seulement 24 ans, Henri PFR, est le nouveau petit prince des platines !

Le jeune Belge, originaire de Bruxelles, s’est imposé en quelques mois et est désormais reconnu comme la nouvelle sensation de la scène électro francophone.

Il a collaboré avec de grands noms de la scène électronique comme Robin Schulz et fait maintenant partie du Top 100 des meilleurs Dj selon le magazine DJ MAG

Le jeune Henri PFR comptabilise des millions de vues sur YouTube et son nom figure désormais en bonne place sur les affiches des plus grands festivals (Ultra Music Festival,Tomorrowland, Lollapalooza, …).

Il est désormais sollicité aux quatre coins du monde, et continue à délivrer, avec spontanéité et sa gentillesse naturelle, des sets électro puissants et mélodieux.

> LE DJ TALK #1 - ADRIEN TOMA & MAEVA CARTER avec HENRI PFR

Artistes régionaux présents :

- Rav3Rz

- Danoki

- Awave

- Miss M'Gy

Billetterie