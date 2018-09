Lancement des TGV InOui, opération escargot demain : l'actu de ce vendredi 21 septembre 2018

publié le 21/09/2018 à 09:21

Une opération escargot est prévue demain sur l’A31. Plusieurs associations organisent une manifestation entre Florange et Kanfen. Objectif : s’opposer au projet d’A31 bis. Un péage pourrait être mis en place au nord de Thionville. Le cortège partira à 13h30 à Florange en direction du Grand Duché.





Le TGV InOui, le TGV haut de gamme de la SNCF est développé parallèlement à la version à bas coût OuiGo. Les liaisons Paris-Metz et Paris-Nancy sont concernées. Parmi les nouveautés : des portes d’embarquement sont mises en place, le confort , le wifi et la qualité du service. Les prix eux, n'augmentent pas.



La 8ème édition de la fête de la gastronomie est organisée ce week-end à Nancy. Pour l’occasion, le marché central ouvrira pour la première fois ses portes dimanche de 9h30 à 15. Une initiative des commerçants soutenue par la ville. Les conclusions de l’expérience seront analysés en fin d’année.



En foot, le FC Metz part à Paris demain. les Grenats leaders au classement rencontrent le Paris FC pour la 8ème journée de Ligue 2. Début du match à 15h. De son côté, l'ASNL se déplace en corse pour affronter le Gazélec Ajaccio ce soir. Coup d'envoi à 20h. En Lorraine, Michel Platini sera ce week-end à nancy. L’ancien joueur de l’ASNL participera à l’inauguration d’un stade portant le nom de son père à Velaine-en-Haye. Arsène Wenger sera également présent.