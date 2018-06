Le brevet en Lorraine, ultime jour de grève à la SNCF : l'actu de ce jeudi 28 juin 2018

publié le 28/06/2018 à 09:29

Les épreuves du diplôme national du brevet commencent ce matin. Ils sont 26 631 candidats dans l'académie de Nancy-Metz à plancher ce matin sur l'épreuve de français avec pour commencer une dictée. Ils poursuivront avec les maths cette après-midi avant les sciences et l'histoire géo demain. Les résultats seront affichés le 11 juillet prochain.





Après 3 mois de mobilisation, dernier jour de grève unitaire aujourd'hui à la SNCF. Le trafic sera encore perturbé. Comptez 3 TER sur 5 en moyenne, 7 TGV sur 9. En Lorraine, 3 trains sur 4 circulent entre Nancy et Luxembourg, 2 sur 3 entre Nancy et Metz, 2 sur 3 entre Metz et Thionville.



Les grandes lignes du futur service national universel ont été annoncé hier par le gouvernement. Un mois de service universel sera obligatoire à 16 ans. Il sera organisé en deux phases : une obligatoire comprenant une phase d'intégration de 15 jours en hébergement collectif pour permettre un brassage social, un autre plus personnalisée en petit groupe. Une seconde phase facultative avant 25 ans de 3 mois à un an sera possible pour ceux qui ont envie de s'engager davantage.