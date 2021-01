Le classement des prénoms les plus donnés en 2020 à la Polyclinique Majorelle à Nancy

publié le 29/01/2021 à 07:45

La polyclinique Majorelle a publié cette semaine son top 10 des prénoms les plus donnés en 2020. Il a été diffusé sur la page Facebook de l'établissement. Au total, 2303 bébés y ont vu le jour l'année dernière.

Du côté des filles, Alice arrive en première position suivi de Camille et Louise. Ambre et Rose prennent la 4eme et 5eme place du classement. Du côté des garçons, Jules prend la première place du podium suivi de Léo et Louis. On retrouve ensuite Gabriel et Hugo.

Le 15 janvier dernier, la maternité du CHRU de Nancy avait déjà publié son top 10 des prénoms les plus donnés. Rose arrivait en tête suivi de Jade et Louise. Du côté des garçons, Léo prenait la première place suivi de Hugo et Gabriel.