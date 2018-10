Le Festival de l'Air sur la base nature de Fréjus avec Fun Radio !

publié le 23/10/2018 à 11:04

Le Festival International de l'Air, c'est les 27 et 28 Octobre sur la base nature de Fréjus !



Festival de l'Air 2018

Le Festival International de l’Air de Fréjus, c’est un programme de haute voltige, plus de 100 cerfs-volistes internationaux invités, 20 nations représentées.

Un village des enfants avec ateliers GRATUITS.



Venez vivre cet événement magique avec nous dans un site d’exception en bord de Méditerranée à la Base Nature.



ÉVÉNEMENT GRATUIT POUR TOUS ET TOUTE LA FAMILLE !





Parking gratuit de la Base Nature

Restauration sur place

Aire de pique-nique



HORAIRES :

10h – 18h // Samedi 27 octobre 2018 non stop

10h – 17h // Dimanche 28 octobre 2018 non stop (changement d’heure oblige)



Champions du monde en titre présents, des démonstrations, de la convivialité et bien plus encore à découvrir…